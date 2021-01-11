Киянин запропонував перевірений варіант подолання пробок у столиці. Така система вже давно працює у Москві та інших російських містах.

Петицію до Київської міської ради із проханням вирішити проблему із заторами на дорогах міста зареєстрував киянин Віктор Пінічкін. Для покращення ситуації чоловік пропонує намалювати на перехрестях Києва так звану “вафельну” розмітку.

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На думку чоловіка, завдяки “вафельній” розмітці жовтого кольору, автомобілі не зможуть зупинятися на перехрестях, відповідно — можуть зменшитися й затори. “Розмітка візуально нагадає водіям пункт 16.4, зменшить кількість блокувань і розвантажить центр міста в години “пік”, — пояснює автор петиції.

Чоловік додає, що подібна розмітка вже облаштована на вулиці Володимирській та бульварі Шевченка.

У Россі штраф за зупинку на “вафельній” розмітці складає 1000 рублів (380 грн). Такі порушення фіксуються камерами в автоматичному режимі.