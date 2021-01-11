Українці сплатили майже 200 млн грн штрафів за порушення ПДР під камерами, більше половини - з знижкою 50%.

Після введення фотофіксації порушеннь ПДР (з 1 червня 2020 року) мільйони українських автовласників заплатили штрафів на близько 200 мільйонів гривень. При цьому, велика частина з них сплатили штрафи зі знижкою 50%. Таку інформацію надали в головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також: Вже закуплено 220 додаткових камер автофіксації: незабаром їх встановлять на дорогах

Так, згідно з наданою інформацією, станом на 28.12.2020, розмір адміністративних штрафів, зафіксованих в автоматичному режимі склав 184 098 236 гривень (близько 184 мільйонів гривень). У той же час, на 22 грудня в державному Реєстрі адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху зафіксовано 1 190 639 постанов про адміністративне стягнення за правопорушення в ПДД.

При цьому, кількість штрафів, виплачених зі знижкою 50% становить 844 570, що складає більше 70 відсотків від загального числа. Відзначимо, що якщо автовласники оплачують штраф протягом 10 діб з моменту його виписки, то вони платять по знижці тільки половину всієї суми.