1 червня запрацюють перші 50 відеокамер системи автоматичної фото-відео фіксації порушень правил дорожнього руху.

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області. В подальшому відеокамери поступово будуть встановлюватись і по всій Україні. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

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На автомагістралях встановлення камер буде відбуватись за рахунок держави, у містах та ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів. Вартість однієї камери здатної вимірювати швидкість – близько 38 тисяч доларів. Місця встановлення камер будуть погоджуватись з Департаментом патрульної поліції.

З початку, у автоматичному режимі будуть фіксуватись лише перевищення швидкості. Поступово, вже в цьому році, обіцяють фіксувати і інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

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Найпоширеніші запитання та відповіді про роботу системи автофіксації:

Яке порушення фіксуватиметься?

На сьогодні фіксуватиметься тільки перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Що є фактом порушення?

Фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год (+2 км/год – додатковий бонус на похибку вимірювального приладу «Каскад», узагалі ДСТУ дозволено похибку для такої категорії приладів до ±3 км/год).

Який розмір штрафу?

255 грн – у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год але не більше50 км/год; 510 грн –при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год. Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Кого притягнуть до відповідальності?

Особу, за якою зареєстровано ТЗ, або належного користувача, зазначеного власником в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (послуга доступна в онлайн-сервісі «Електронний кабінет водія»);

керівника юридичної особи, або визначену ним відповідальну службову особу;

особа, яка ввезла авто на територію України (і громадянин України й іноземець чи особа без громадянства).

Як поліція встановить дані “правопорушника”?

Персональні дані “правопорушника” поліцейський установлює з відповідних реєстрів МВС, Мін’юсту (Єдиний державний реєстр транспортних засобів, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю «Гарт-1»).

Як дізнатися про факт фіксації порушення?

за допомогою СМС-повідомлення або електронної пошти, якщо подано відповідну заяву в МВС;

на офіційних веб-сайтах МВС або Нацполіції в мережі Інтернет;

від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації “правопорушника”;

від представників органів Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Як виноситься постанова про притягнення до відповідальності?

Постанова може виноситися без участі особи, яка притягається до відповідальності, відправляється “порушникові” поштою протягом 3-х днів з дати винесення.

Які терміни оскарження постанови?

10 днів з дати набрання постановою законної сили.

Коли постанова набирає законної сили?

з дня отримання;

з дня відмови про отримання;

з дня повернення поштового відправлення, якщо “порушник” не отримав надіслану постанову;

якщо вручається прикордонником, то в день вручення.

У які терміни можна сплатити штраф?

Протягом 30 днів з дати набрання постановою законної сили (постанова набирає законної сили (див. вище).

При оскарженні ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

Які наслідки несплати штрафу?

Після закінчення 30 днів запускається механізм примусового стягнення. При цьому відкривається виконавче провадження – на транспортний засіб боржника та інше майно(нерухомість, цінні папери тощо)може бути накладено арешт, боржник втрачає право вільно розпоряджатися своїм майном. Крім того, стягується подвійна сума штрафу.

Якщо транспортним засобом користується кілька осіб (наприклад, водії служб таксі), хто буде нести відповідальність?

Постанова виноситиметься на особу, за якою зареєстрований транспортний засіб у відповідному реєстрі МВС. Якщо визначено належного користувача – відповідальність несе належний користувач. Якщо ТЗ зареєстровано за юридичною особою – керівник юридичної особи.

Чи відрізняються реквізити для сплати штрафу за порушення, які зафіксовані в автоматичному режимі, від реквізитів, які наразі встановлені для штрафів, які накладаються працівниками патрульної поліції за порушення ПДР?

Так, відрізняються. Казначейством відкрито єдиний рахунок для оплати штрафів автофіксації. Реквізити для сплати штрафу є у кожній постанові і вони зазначені у відривній квитанції. Додатково їх буде опубліковано на офіційних веб-сайтах МВС або Нацполіції.

Чи фіксуються приладами ТЗ, на яких нанесено плівку з властивостями спотворення зображення номерного знаку або сітку?

Так, система фіксує такі транспортні засоби. Якщо “правопорушник” закрив яким-небудь предметом номерний знак або взагалі його зніме, то правопорушення не зафіксується. Проте є інші важелі впливу на таких “правопорушників” – це штраф при зупинці такого ТЗ за керування без номерних знаків або знаками, які не відповідають стандартам. Патрульна поліція має доступ до системи «Безпечне місто», а це понад 6 тисяч камер відеоспостереження по місту Київ, тому таких “правопорушників” відслідковуватимуть та притягатимуть до адміністративної відповідальності.

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