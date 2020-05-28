1 июня заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине. Об этом сообщил на своей странице в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

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На автомагистралях установки камер будут происходить за счет государства, в городах и ОТО – за счет местных бюджетов. Стоимость одной камеры способной измерять скорость – около 38 тысяч долларов. Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

С самого начала, в автоматическом режиме будут фиксироваться только превышение скорости. Постепенно, уже в этом году, обещают фиксировать и другие нарушения ПДД – проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения.

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Часто задаваемые вопросы и ответы о работе системы автофиксации:

Какое нарушение будет фиксироваться?

На сегодня фиксироваться будет только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Что является фактом нарушения?

Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора “Каскад”, вообще ГСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).

Размер штрафа?

255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не больше 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Кого привлекут к ответственности?

Личность, на которую зарегистрировано ТС, или надлежащего пользователя, указанного владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе “Электронный кабинет водителя”);

руководителя юридического лица, или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (и гражданин Украины и иностранец, или лицо без гражданства).

Как полиция установит данные "правонарушителя"?

Персональные данные "правонарушителя" полицейский устанавливает из соответствующих реестров МВД, Минюста (Единый государственный реестр транспортных средств, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля “Гарт-1”).

Как узнать о факте фиксации нарушения?

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации "правонарушителя";

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Как выносится постановление о привлечении к ответственности?

Постановление может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется "нарушителю" по почте в течение 3-х дней с даты вынесения.

Какие сроки обжалования постановления?

10 дней с даты вступления постановления в законную силу.

Когда постановление вступает в законную силу?

со дня получения;

со дня отказа о получении;

со дня возвращения почтового отправления, если "нарушитель" не получил присланное постановление;

если вручается пограничником, то в день вручения.

В какие сроки можно оплатить штраф?

В течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу (постановление вступает в законную силу (см. выше).

При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Какие последствия неуплаты штрафа?

По истечении 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство – на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) может быть наложен арест, должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Если транспортным средством пользуется несколько человек (например, водители служб такси), кто будет нести ответственность?

Постановление выносится на лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД. Если определено надлежащего пользователя – ответственность несет надлежащий пользователь. Если ТС зарегистрировано за юридическим лицом – руководитель юридического лица.

Отличаются ли реквизиты для уплаты штрафа за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, от реквизитов, которые сейчас установлены для штрафов, налагаемых работниками патрульной полиции за нарушение ПДД?

Да, отличаются. Казначейством открыт единственный счет для оплаты штрафов автофиксации. Реквизиты для уплаты штрафа в каждом постановлении и они указаны в отрывной квитанции. Дополнительно они будут опубликованы на официальных сайтах МВД или Нацполиции.

Фиксируются ли приборами ТС, на которых нанесена пленка со свойствами искажения изображения номерного знака или сетку?

Да, система фиксирует такие транспортные средства. Если "правонарушитель" закрыл каким-либо предметом номерной знак или вообще его снимет, то правонарушение не зафиксируется. Однако есть другие рычаги влияния на таких "правонарушителей" – это штраф при остановке такого ТС за управление без номерных знаков или знаками, которые не соответствуют стандартам. Патрульная полиция имеет доступ к системе “Безопасный город”, а это более 6000 камер видеонаблюдения по городу Киев, поэтому таких "правонарушителей" будут отслеживать и привлекать к административной ответственности.

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