Петиция с требованием об ограничении разрешенной скорости до 30 км/ч зарегистрирована уже на сайте Киевского городского совета.

В столице предлагают запретить автомобилям двигаться со скоростью более 30 км/ч. Мотивируется это отключением уличного освещения в темное время суток. Соответствующую петицию №11523 зарегистрировали на сайте Киевсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские чиновники заговорили об ограничении скорости до 30 км/ч на улицах столицы

По мнению автора обращения гражданина Постоенко, Киевский городской совет обязан обратиться в парламент как законодательный орган с требованием внести изменения в действующие Правила дорожного движения, которые обязали бы водителей в случае отключения света сбавлять скорость в пределах населенных пунктов до 30 км/ч. .