В столице продлено время работы общественного транспорта. Это связано с ослаблением комендантского часа.
С сегодняшнего дня, 18 апреля, продлена работа общественного транспорта Киева – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Читайте также Несмотря на войну, в Киеве начали ремонтировать дороги
Это связано с изменениями времени комендантского часа, который со вчерашнего дня начинается на час позже, а заканчивается на час раньше, то есть длится с 22:00 до 5:00.
Движение поездов метро осуществляется на:
- "Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
- "Синий" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- "Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор";
- Ориентировочный интервал движения поездов по всем линиям – 30 минут.
- Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".
- Без остановки поезда проезжают станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".
График работы может оперативно меняться по необходимости.
Николай Поворозник напомнил, что подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.
Наземный общественный транспорт – автобусы, троллейбусы, трамваи – будут курсировать с 7:00 до 21:00.
На сегодняшний день "Киевпастранс" осуществляет перевозки:
- на 63 автобусных маршрутах общим количеством 140 автобусов;
- на 12 трамвайных маршрутах общим количеством 57 трамваев;
- на 14 троллейбусных маршрутах общим количеством 35 троллейбусов.
Частные перевозчики осуществляют перевозку на 45 маршрутах общим количеством 225 автобусов.
Через мостовые переходы сегодня курсируют 15 автобусных маршрутов, на которых работают 76 автобусов.