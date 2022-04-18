В столице продлено время работы общественного транспорта. Это связано с ослаблением комендантского часа.

С сегодняшнего дня, 18 апреля, продлена работа общественного транспорта Киева – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Это связано с изменениями времени комендантского часа, который со вчерашнего дня начинается на час позже, а заканчивается на час раньше, то есть длится с 22:00 до 5:00.

Движение поездов метро осуществляется на:

"Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

"Синий" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

"Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор";

Ориентировочный интервал движения поездов по всем линиям – 30 минут.

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Без остановки поезда проезжают станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".

График работы может оперативно меняться по необходимости.

Николай Поворозник напомнил, что подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Наземный общественный транспорт – автобусы, троллейбусы, трамваи – будут курсировать с 7:00 до 21:00.

На сегодняшний день "Киевпастранс" осуществляет перевозки:

на 63 автобусных маршрутах общим количеством 140 автобусов;

на 12 трамвайных маршрутах общим количеством 57 трамваев;

на 14 троллейбусных маршрутах общим количеством 35 троллейбусов.

Частные перевозчики осуществляют перевозку на 45 маршрутах общим количеством 225 автобусов.

Через мостовые переходы сегодня курсируют 15 автобусных маршрутов, на которых работают 76 автобусов.