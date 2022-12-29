В Киеве на продажу была выставлена целая коллекция эксклюзивных ретро-автомобилей. Все они были частью экспозиции Фельдмана Экопарка под Харьковом.

Как известно, Экопарк фактически был уничтожен боевыми действиями, поэтому животных и часть экспонатов пришлось оттуда эвакуировать. Эти машины видели в Киеве на автовозе, а затем их выставили на ВДНХ.

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В общей сложности продается пять автомобилей. Самым ценным является Ford A 1928 за 80 000 долларов – двухдверный седан отреставрирован и находится в идеальном состоянии.

В $80 000 оценили и копию знаменитого Mercedes 540K конца 30-х. Кабриолет оборудован пятилитровым V8.

Интересен Zimmer Golden Spirit 1986 года с дизайном в стиле 30-х и настоящей позолотой. Он стоит 50 000 долларов.

Также продаются копии знаменитых Shelby Cobra (55 000 долларов) и Lotus Seven (34 000 долларов). Все вырученные средства пойдут на восстановление Фельдман-Экопарка.