У Києві на продаж виставили цілу колекцію ексклюзивних ретро-автомобілів. Всі вони були частиною експозиції Фельдман Екопарку, що під Харковом.

Як відомо, Екопарк фактично був знищений бойовими діями, тому тварин і частину експонатів звідти довелося евакуювати. Ці машини бачили в Києві на автовозі, а згодом їх виставили на ВДНГ.

Читайте також: В Україні знайшли кладовище старовинних авто

Загалом продається п’ять автомобілів. Найціннішим є Ford A 1928 року за 80 000 доларів – дводверний седан відреставрований і перебуває в ідеальному стані.

У $80 000 оцінили і копію знаменитого Mercedes 540K кінця 30-х. Кабріолет обладнано п’ятилітровим V8.

Цікавим є Zimmer Golden Spirit 1986 року з дизайном у стилі 30-х та справжньою позолотою. Він вартує 50 000 доларів.

Також продаються копії знаменитих Shelby Cobra (55 000 доларів) та Lotus Seven ($34 000). Усі виручені кошти підуть на відбудову «Фельдман-Екопарку».