Авария с участием дорогого суперкара произошла у станции метро "Славутич".

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием дорогостоящего Mercedes-AMG GT. Скоростной суперкар получил серьезные повреждения. Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Авария произошла на улице Садовой недалеко от станции метро "Славутич". Суперкар Mercedes-AMG GT столкнулся с седаном BMW 5 Series. У обоих автомобилей повреждена передняя часть, и они нуждаются в сложном ремонте. В случае с Mercedes он может быть очень дорогим.

Купе Mercedes-AMG GT выпускали с 2014 по 2022 год, и в скором времени появится второе поколение модели. Суперкар на украинском рынке стоил от 152 000 долларов, хотя стоимость топовых версий достигала и 200 000 долларов.

Автомобиль оснащали 4,0-литровым V8 твин-турбо, который предлагали в нескольких вариантах по мощности. Именно этот автомобиль выпущен в 2015 году и относится к версии Mercedes-AMG GT S. Его двигатель развивает 510 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивать 310 км/ч.