Аварія за участі дорогого суперкара сталася поблизу станції метро "Славутич".

У Києві сталася серйозна ДТП за участю дорого Mercedes-AMG GT. Швидкісний суперкар зазнав серйозних пошкоджень. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Аварія сталася на вулиці Садовій неподалік від станції метро "Славутич". Суперкар Mercedes-AMG GT зіткнувся із седаном BMW 5 Series. В обох автомобілів пошкоджено передню частину, і вони потребують складного ремонту. У випадку з Mercedes він може бути дуже дорогим.

Рідкісний суперкар Mercedes-AMG GT новим коштував понад 150 000 доларів, хоча вартість топових версій сягала й 200 000 доларів.

Автомобіль оснащували 4,0-літровим V8 твін-турбо, який пропонували в декількох варіантах за потужністю. Конкретно цей автомобіль випущений у 2015 році та належить до версії Mercedes-AMG GT S. Його двигун розвиває 510 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 3,8 с і розвивати 310 км/год.