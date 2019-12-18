На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседание покрытия.

Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

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Об этом сообщили в Коммунальная корпорация "Киевавтодор". Как отметили в коммунальной корпорации, работы будут выполнять круглосуточно. По возможности – движение по всем полосам восстановят как можно быстрее. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

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