На мосту ім. Патона виявлено аварійне просідання покриття.

Аби зупинити руйнування плити автопроїзду на споруді проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Читайте також: КрАЗ оголосив про партнерство з нігерійською компанією

Про це повідомили у Комунальна корпорація "Київавтодор". Як зазначили у комунальній корпорації, роботи виконуватимуть цілодобово. За можливості – рух усіма смугами відновлять раніше. Під час робіт рух частково обмежать (крайня права смуга у напрямку лівого берега).

Читайте також: Поліція повідомляє про обмеження руху в столиці.