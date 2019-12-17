ПрАТ "АвтоКрАЗ" оголошує про початок стратегічного партнерства з нігерійською компанією Proforce Limited

ПрАТ "АвтоКрАЗ", найбільший виробник важких вантажних автомобілів в Україні, та компанія Proforce Limited, що є постачальником рішень у сфері оборони, підписали угоду про стратегічне партнерство для спільного складання військових та цивільних вантажних автомобілів КрАЗ у Нігерії.

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🇳🇬 Угода про довгострокову співпрацю між ПрАТ "АвтоКрАЗ" та Proforce Limited передбачає виробництво великовантажних дорожніх автомобілів під брендом KRAZ-PROFORCE. Ці транспортні засоби будуть відповідати найвищим міжнародним стандартам якості та потребам споживачів, як на цивільному, так і на військовому ринках.

"Ми вважаємо, що між нашими компаніями існує багато синергій, які можна використовувати для створення потужних виробничих можливостей, необхідних для Нігерії", заявили у пресс-службі ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Протягом наступного року партнерство буде спрямоване на виготовлення вантажівок світового стандарту, які розроблені відповідно до потреб ринків Нігерії та Африки. Це спільне підприємство вплине на економіку Нігерії, створивши нові робочі місця, водночас сприяючи технологічному розвитку країни.

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