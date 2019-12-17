ЧАО "АвтоКрАЗ" объявляет о начале стратегического партнерства с нигерийской компанией Proforce Limited

ЧАО "АвтоКрАЗ", крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в Украине, и компания Proforce Limited, которая является поставщиком решений в сфере обороны, подписали соглашение о стратегическом партнерстве для совместного составления военных и гражданских грузовых автомобилей КрАЗ в Нигерии.

Читайте также: Полиция сообщает об ограничении движения в столице

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ЧАО "АвтоКрАЗ" и proforce Limited предусматривает производство большегрузных дорожных автомобилей под брендом KRAZ-PROFORCE. Эти транспортные средства будут соответствовать самым высоким международным стандартам качества и потребностям потребителей, как на гражданском, так и на военном рынках.

"Мы считаем, что между нашими компаниями существует много синергий, которые можно использовать для создания мощных производственных возможностей, необходимых для Нигерии", заявили в пресс-службе ЧАО "АвтоКрАЗ".

В течение следующего года партнерство будет направлено на изготовление грузовиков мирового стандарта, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки. Это совместное предприятие повлияет на экономику Нигерии, создав новые рабочие места, в то же время способствуя технологическому развитию страны.

Читайте также: Дешевая растаможка в обмен на техосмотр: что предлагает автомобилистам новая власть