Городская власть признает общественный транспорт одним из главных мест заражения людей инфекционными болезнями, в том числе COVID-19. Из-за приближения "третьей волны эпидемии" его работу снова готовятся ограничить.

Киевские чиновники считают, что в конце периода отпусков – начнется "третья волна эпидемии". В связи с этим продолжается подготовка к очередным ограничительным мерам.

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"Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а следовательно – ограничение работы общественного транспорта. Для того чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, уже в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", – прокомментировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.