Міська влада визнає громадський транспорт одним з головних місць зараження людей на інфекційні хвороби, у тому числі COVID-19. Через наближення "третьої хвилі епідемії" його роботу знову готуються обмежити.

Київські чиновники вважають, що наприкінці періоду відпусток – розпочнеться "третя хвиля епідемії". У зв’язку з цим триває підготовка до чергових обмежувальних заходів.

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"Одним із важливих і дієвих факторів у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а отже – обмеження роботи громадського транспорту. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", – прокоментував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.