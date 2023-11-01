С первого ноября в Киеве отменено сезонное разрешение ездить по некоторым улицам 80 км/ч: действует скоростной режим, предусматривающий максималку до 50 км/ч по всей уличной сети столицы.

Теперь на столичных магистральных улицах ездить со скоростью под 100 км/ч уже нельзя. Ведь на них действовало ограничение в 80 км/ч, а при превышении на 20 км/ч штраф не предусмотрен.

Пока знаки, которые позволяют двигаться со скоростью 80 км в час, демонтированы до следующей весны. Поэтому двигаться на улицах нужно с разрешенной в населенных пунктах 50 км в час. По-прежнему полиция и автоматические камеры фиксируют превышение +20 км/ч, то есть при превышении 70 км/час.

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Перечень улиц, где действовало сезонное изменение скорости:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

Штрафы за превышение скорости: