З першого листопада у Києві скасовано сезонний дозвіл їздити на деяких вулицях 80 км/год: діє швидкісний режим, який передбачає максималку до 50 км/год по всій вуличній мережі столиці.

Відтепер на столичних магістральних вулицях їздити зі швидкістю під 100 км/год вже не можна. Адже на них діяло обмеження у 80 км/год, а при перевищенні на 20 км/год штраф не передбачений.

Наразі знаки, які дозволяють рухатися зі швидкістю 80 км на годину, демонтовано до наступної весни. Тому рухатись на тих вулицях треба з дозволеною у населених пунктах 50 км на годину. Як і раніше, поліція та автоматичні камери штрафують за перевищення +20 км на годину, тобто при перевищенні 70 км на годину.

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Перелік вулиць, де діяла сезонна зміна швидкості:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Штрафи за перевищення швидкості: