На перекрестке улицы Маршала Малиновского и Оболонского проспекта установили демпферную систему, которая поглощает силу удара при аварии.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов. "Армированная система длиной 6,5 метров, по данным производителя, способна остановить автомобиль на скорости 100 км/ч. За счет телескопического складывания конструкции и деформации внутренних элементов она минимизирует серьезные последствия ДТП и не "прошивает" машину насквозь, как в случаях с обычными отбойниками", – отметил Константин Усов.

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Согласно техническим характеристикам, система имеет специальные модули, которые поглощают значительную часть кинетической энергии движения авто во время лобового и бокового столкновения.

Первое в Киеве амортизационный устройство “демпферной системы" установили в конце прошлого года на ул. Луговой. По данным полиции, в таких системах в городе сегодня нуждаются еще 15 "горячих" точек с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий.