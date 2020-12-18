Это средство пассивной безопасности, которое устанавливается на наиболее опасных участках дорог.

На ул. Луговой установили первое в столице амортизационное устройство "демпферной системы".

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Ограждения поглощает значительную часть кинетической энергии: при лобовом столкновении амортизационное устройство постепенно телескопически деформируется и не прошивает машину насквозь. Чем принципиально отличается от других видов ограждения.

Это позволяет уменьшить, а то и исключить, травмирование участников дорожного движения во время столкновения.