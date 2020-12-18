Це засіб пасивної безпеки, що встановлюється на найбільш небезпечних ділянках доріг.

На вул. Луговій встановили перший у столиці амортизаційний пристрій "демпферної системи".

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Огородження поглинає значну частину кінетичної енергії: під час лобового зіткнення амортизаційний пристрій поступово телескопічно деформується і не прошиває машину наскрізь. Чим принципово відрізняється від інших видів огородження.

Це дозволяє зменшити, а то і виключити, травмування учасників дорожнього руху під час зіткнення.