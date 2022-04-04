Движение по Северному мосту теперь возможно в двух направлениях, однако пропускной пункт на сооружении продолжает работать, что вызывает значительные усложнения движения.

На Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Дарницкий мост работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.

Южный мост остается открытым только для общественного транспорта. С сегодняшнего дня – и для метро.