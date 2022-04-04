Рух по Північному мосту тепер можливий у двох напрямках, однак пропускний пункт на споруді продовжує працювати, що викликає значні ускладнення руху.

На Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Дарницький міст працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.

Південний міст залишається відкритим лише для громадського транспорту. Відсьогодні – і для метро.