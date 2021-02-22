Задержана группа лиц, которые занимались аферами под видом продажи автомобилей из Европы.

Киевской местной прокуратурой № 9 совместно со следователями Соломенского УП ГУНП в г. Киеве и работниками Департамента киберполиции НПУ прекращена деятельность группы лиц, которые под предлогом продажи автомобилей через интернет мошенническим путем завладели средствами граждан (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

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Согласно материалам следствия, из-за мошеннических действий указанной группы пострадали жители Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины. Установлено, что участники преступной схемы с целью завладения средствами граждан размещали на популярном интернет-сайте объявление по поводу продажи автомобилей из Европы по заниженным ценам.

В дальнейшем при общении с потенциальными покупателями злоумышленники подчеркивали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобиля. С целью подтверждения реальности возможности покупки автомобиля и введения в заблуждение потерпевших участники группы присылали покупателям заранее заготовленные фото с изображением паспорта других лиц (в частности, обманутых ими ранее).

Получив средства от потерпевших, злоумышленники выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления.

Путем оперативного реагирования местной прокуратуры и работников киберполиции задержали двух человек – жителей г. Сумы, причастных к преступной схеме. Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении по факту совершения мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы и пострадавшие.