На столичном мосту заметили автовоз с тремя редкими BMW. Самый дорогой автомобиль в коллекции стоит около 150 000 евро.

В Киеве сфотографировали раритетные классические BMW 70-х и 80-х годов. Коллекционные машины везли на автовозе по столичному Северному мосту. Об этом сообщает сайт Топ Жир.

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У машин номера Киевской области. Очевидно, коллекцию авто передислоцируют в другое место. Вполне возможно, что их вывозят из Украины или, наоборот, возвращают в нашу страну из-за границы.

Суммарная стоимость трех BMW составляет около 200 000 евро. Причем 150 тысяч стоит редкий BMW 2002 Turbo 1975 года. Такая высокая цена обусловлена тем, что это один из первых в мире серийных авто с турбонаддувом.

Купе BMW 2002 Turbo оснащено 2,0-литровой 170-сильной турбочетверкой и способно разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с и развить 211 км/ч. Автомобиль узнается за обвесом, расширенным крыльями и задним спойлером.

Кроме того, на автовозе транспортировали два BMW 3 Series. Купе первого поколения в кузове Е21 (такие авто выпускали в 1975 – 1983 годах) и кабриолет BMW 325i E30 1987 года с тюнингом в стиле заряженного BMW M3.