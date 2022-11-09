Автомобили можно будет заказать и оплатить онлайн. Новая схема продаж автомобилей BMW начнет действовать уже в 2024 году.

BMW планирует перейти в будущем на так называемые прямые продажи автомобилей и начать постепенный отказ от традиционных дилерских центров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансового директора компании Николя Петера.

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“Мы хотим предоставить клиентам возможность заказывать автомобили непосредственно у нас”, – заявил топ-менеджер.

Новая схема продаж автомобилей начнет действовать уже в 2024 году. Правда, поначалу она распространится только на Mini. Заказать другие машины BMW можно будет с 2026 года.

Предполагается, что клиент будет заказывать машину непосредственно у автопроизводителя, выбирая автомобиль из запасов или оформляя заказ. При этом цены будут фиксированы для всех, не будет никаких скидок или наценок. За дилером остается функция выдачи автомобиля заказчику, а также сервисное обслуживание.

Ожидается, что подобная модель снизит возможность дилеров влиять на цены автомобилей, а производители начнут контактировать со своими покупателями в обход посредников в виде дилерских центров.

BMW не единственная компания, которая планирует постепенно отказаться от дилеров и перейти к прямым продажам. К подобным планам прибегнет и Mercedes-Benz: компания уже объявила о своем желании сократить сеть автосалонов в Германии на 15 – 20% в ближайшие годы. Аналогичные планы есть и у Volkswagen.