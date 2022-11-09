Автомобілі можна буде замовити та оплатити онлайн. Нова схема продажу автомобілів BMW почне діяти вже 2024 року.

BMW планує перейти в майбутньому на так звані прямі продажі автомобілів і розпочати поступову відмову від традиційних дилерських центрів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на фінансового директора компанії Ніколя Петера.

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"Ми хочемо надати клієнтам можливість замовляти автомобілі безпосередньо у нас", - заявив топ-менеджер.

Нова схема продажу автомобілів почне діяти вже 2024 року. Щоправда, спочатку вона пошириться лише на Mini. Замовити інші машини BMW можна буде з 2026 року.

Передбачається, що клієнт замовлятиме машину безпосередньо у автовиробника, вибираючи автомобіль із наявних запасів або оформляючи замовлення. При цьому ціни будуть фіксованими для всіх, не буде жодних знижок чи націнок. За дилером залишається функція видачі автомобіля замовнику, а також сервісне обслуговування.

Очікується, що подібна модель зменшить можливість дилерів впливати на ціни автомобілів, а виробники почнуть контактувати зі своїми покупцями в обхід посередників у вигляді дилерських центрів.

BMW не єдина компанія, яка планує поступово відмовитися від дилерів і перейти до прямих продажів. Подібний план є і Mercedes-Benz: компанія вже оголосила про своє бажання скоротити мережу автосалонів у Німеччині на 15–20% найближчими роками. Аналогічні плани є і Volkswagen.