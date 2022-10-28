Батарейні моделі пропишуться в американському Спартанберзі до кінця цього десятиліття.

BMW Group оголосила про намір інвестувати 1,7 мільярда доларів у виробництво електромобілів у США. Більше половини – рівно мільярд – витратить на модернізацію заводу в Спартанберзі (штат Південна Кароліна).

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Підприємство, про яке йдеться, зараз випускає 11 моделей: кросовери X3, X4, X5, X6 і X7, включаючи плагін-гібридні X3 xDrive30e і X5 xDrive45e (і батареї для них), а також спортивні модифікації від підрозділу BMW M. Тут же робитимуть новий «розетковий» гібрид BMW XM .

До 2030 BMW хоче виробляти в Спартанберзі шість електровсешляховиків. Щоб забезпечити їх джерелами живлення, по сусідству збудують підприємство зі збирання батарей – на це піде ще 700 мільйонів. Блоки будуть складатися із осередків нового, шостого покоління, ключові характеристики яких вже розкрили раніше.

Це циліндричні елементи діаметром 46 мм у двох варіантах висоти – 95 і 120 мм. У порівнянні з нинішніми призматичними осередками їх питома ємність збільшена на 20 із лишком відсотків, а запас ходу, що забезпечується, - на 30 відсотків. При цьому собівартість батарей буде на 50% менше, а вуглецевий слід від їх виробництва – на 60% менше.

Поставляти акумулятори стане новий партнер BMW - компанія Envision AESC (колишній підрозділ "Ніссан"), яка зведе в тому ж штаті "гігафабрику" потужністю 30 гігават-годин на рік.

Нагадаємо, на початку осені BMW пообіцяла відкрити в альянсі з CATL і EVE Energy по два 20-гігаватні акумуляторні заводи в Європі та Китаї. Тоді ж було анонсовано два підприємства для Північної Америки, і СП з Envision AESC – саме одне з них.