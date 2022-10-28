Батарейные модели пропишутся в американском Спартанберге до конца этого десятилетия.

BMW Group объявила о намерении инвестировать 1,7 млрд долларов в производство электромобилей в США. Более половины – ровно миллиард – потратит на модернизацию завода в Спартанберге (штат Южная Каролина).

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Предприятие, о котором идет речь, сейчас выпускает 11 моделей: кроссоверы X3, X4, X5, X6 и X7, включая плагин-гибридные X3 xDrive30e и X5 xDrive45e (и батареи для них), а также спортивные модификации от подразделения BMW M. Здесь же будут делать новый «розеточный» гибрид BMW XM.

К 2030 году BMW хочет производить в Спартанберге шесть электровседорожников. Чтобы обеспечить их источниками питания, по соседству будет построено предприятие по сбору батарей – на это уйдет еще 700 миллионов. Блоки будут состоять из ячеек нового, шестого поколения, ключевые характеристики которых уже раскрыли раньше.

Это цилиндрические элементы диаметром 46 мм в двух вариантах высоты – 95 и 120 мм. По сравнению с нынешними призматическими ячейками их удельная емкость увеличена на 20 с лишним процентов, а обеспечиваемый запас хода - на 30 процентов. При этом себестоимость батарей будет на 50% меньше, а углеродный от их производства – на 60% меньше.

Поставлять аккумуляторы станет новый партнер BMW – компания Envision AESC (бывшее подразделение "Ниссан"), которая сведет в том же штате "гигафабрику" мощностью 30 гигаватт-часов в год.

Напомним, в начале осени BMW пообещала открыть в альянсе с CATL и EVE Energy по два 20-гигаваттных аккумуляторных завода в Европе и Китае. Тогда же были анонсированы два предприятия для Северной Америки, и СП по Envision AESC – именно одно из них.