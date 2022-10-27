Спортседан отримає водійський інтерфейс iDrive 8 і абсолютно нове кермо.

За тестами BMW M5 наступного покоління ми спостерігаємо з початку цього року. Шпигуни вже неодноразово ловили замасковані прототипи суперседана на різних трасах, але досі їх вдавалося сфотографувати лише зовні. І тільки тепер вдалося заглянути в салон.

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Судячи з нових знімків, спорткар отримає водійський інтерфейс iDrive 8 – вигнутий екран, що поєднує 12,3-дюймову панель приладів і 14,9-дюймовий тачскрин інформаційно-розважального комплексу. Також на фото можна розглянути нове усічене знизу кермо та центральний тунель з компактним селектором трансмісії та круглим контролером iDrive.

Відомо, що новий BMW M5 буде плагін-гібридом: усі бачені нами тестові машини мали зарядний порт на лівому передньому крилі.

За попередніми даними, його силова установка буде заснована на 4,4-літровому двигуні V8 S68, вже знайомому по седану 760i та кросоверу X7 M60i. Новому XM поєднання такої «турбовісмерки» та інтегрованого у восьмиступінчастий автомат електромотора забезпечує віддачу в 653 к.с. та 800 Нм. Для порівняння, нинішній M5 CS має у своєму розпорядженні 635 л.с. та 750 Нм. Теоретично новий спортседан може виявитися ще потужнішим – за зразком вже анонсованого XM Label Red.

Очікується, що у новій генерації двигун V8 буде тільки для повноцінної емки: для молодших моделей п'ятої серії його не запропонують. Сходинкою нижче M5 розташується версія M560e - теж плагін-гібрид, але з рядною "шісткою". Зате очікується повернення «зарядженого» універсала M5 Touring – і він, подібно до седана, буде восьмициліндровим.