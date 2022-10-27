Спортседан получит водительский интерфейс iDrive 8 и совершенно новый руль.

За тестами BMW M5 следующего поколения мы наблюдаем с начала этого года. Шпионы уже неоднократно ловили замаскированные прототипы суперседана на разных трассах, но до сих пор их удавалось сфотографировать только снаружи. И только сейчас удалось заглянуть в салон.

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Судя по новым снимкам, спорткар получит водительский интерфейс iDrive 8 – изогнутый экран, сочетающий 12,3-дюймовую приборную панель и 14,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Также на фото можно рассмотреть новый посеченный снизу руль и центральный туннель с компактным селектором трансмиссии и круглым контроллером iDrive.

Известно, что новый BMW M5 будет плагин-гибридом: все виденные тестовые машины имели зарядный порт на левом переднем крыле. По предварительным данным, его силовая установка будет основана на 4,4-литровом двигателе V8 S68, уже знакомом по седану 760i и кроссоверу X7 M60i. Новому вседорожнику XM сочетание такой “турбовосьмерки” и интегрированного в восьмиступенчатый автомат электромотора обеспечивает отдачу в 653 л.с. и 800 Нм. Для сравнения, нынешний M5 CS располагает 635 л.с. и 750 Нм. Теоретически новый спортседан может оказаться более мощным – по образцу уже анонсированного XM Label Red.

Ожидается, что в новом поколении двигатель V8 будет только для полноценной эмки: для младших моделей пятой серии его не предложат. На ступень ниже M5 расположится версия M560e – тоже плагин-гибрид, но с рядной “шестеркой”. Зато ожидается возвращение “заряженного” универсала M5 Touring – и он, подобно седану, будет восьмицилиндровым.