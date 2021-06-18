Инспекция по парковке объявила дополнительный набор около 60 инспекторов для работы на улицах города.

Сейчас на улицах Киева работает 15 инспекторов, и это несопоставимо с практикой других крупных городов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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"Мы увеличиваем инспекторский состав. Инспекторов будет в пять раз больше чем есть сейчас, однако это лишь первая волна укрепления кадрового потенциала инспекции. На 14 430 наших муниципальных паркомест для эффективного контроля необходимо значительно больше сил", – отметил Константин Усов.

Дополнительный штат работников позволит усилить контроль за соблюдением правил парковки во всех районах города, особенно в центральной части. "Значительное количество новых работников будет упорядочивать парковки в первой транспортной зоне Киева. Там наблюдается наибольшее напряжение на улично-дорожную сеть, интенсивное скопление автомобилей, наибольшее количество нарушителей, а также массовая концентрация нелегальных парковщиков", – сообщил Константин Усов.

Для будущих работников разработана отдельная система мотивации. "Кроме конкурентной заработной платы и возможности карьерного роста, мы предлагаем все преимущества государственной службы: социальный пакет, пенсионное обеспечение, возможность отдыха на морских курортных базах Украины, помощь на социально-бытовые расходы и оплачиваемый отпуск", – отметил Константин Усов.

Согласно требованиям, кандидаты должны свободно владеть государственным языком, иметь высшее образование, быть ответственными, стрессоустойчивыми и численно грамотными.