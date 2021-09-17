В Киеве впервые в Украине в салонах маршрутных автобусов будет контролироваться температурный режим.

Киев первым в Украине будет внедряет контроль температурного режима в салонах общественного транспорта, работающего на городских автобусных маршрутах.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале. “Четкий предельный температурный режим летом и зимой – неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. И я понимаю, что КГГА должен не просто объявить “новые требования”, а обеспечить их жесткий и законный контроль”, – отметил Константин Усов.

По его словам, Коммунальная служба перевозок за последний месяц не просто приобрела чрезвычайно точные термометры, но и получила на них сертификаты калибровки от ГП “Укрметртестстандарт”.

“Таким образом, инспекторы предприятия получают надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне – зимой. Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства”, – отметил заместитель председателя КГГА.