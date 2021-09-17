У Києві вперше в Україні в салонах маршрутних автобусів буде контролюватиметься температурний режим.

Київ першим в Україні запроваджує контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі. “Чіткий граничний температурний режим влітку та взимку – невід’ємна частина нового договору перевізників із містом. Та я розумію, що КМДА мусить не просто оголосити «нові вимоги», а забезпечити їх жорсткий та законний контроль”, – зазначив Костянтин Усов.

За його словами, Комунальна служба перевезень за останній місяць не просто придбала надзвичайно точні термометри, а й отримала на них сертифікати калібрування від ДП “Укрметртестстандарт”.

“Таким чином, інспектори підприємства отримують надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу”, – наголосив заступник голови КМДА.