Планы собирать средства с автомобилистов, которые паркуют машины возле своего дома, действительно существуют. Однако на первом этапе речь идет лишь о монетизации участков, отмеченных знаком "платная парковка".

Если в будущем в столице и будут организовывать платные стоянки на придомовых территориях, то исключительно на коммунальной земле. Об этом в эфире Громадского радио рассказал Евгений Псёл, заместитель директора КП "Киевтранспарксервис".

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"Киевтранспарксервис" подотчетен и подконтролен Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Пока никакой информации об обустройстве парковок во дворах мы не получали. Никаких платных парковок на придомовых территориях предприятие не обустраивает", – сказал Псёл.

Напомним, ранее советник заместителя главы КГГА Виталий Селик рассказал, что в Киеве станут платными стоянки во дворах. "Купив автомобиль, вы должны быть готовы к тому, что за парковку придется платить. Покупка не означает, что вы автоматически получаете право на бесплатное пользование участком территории площадью в 10 кв. м", – считает Виталий Селик.

Новый тариф на парковку, который начал действовать с 1 июля, пока что касается только парковки на отведенных местах и стоянках, обозначенных знаком "платная парковка": в центре это стоит 35 гривен в час, около центра и возле рынков, метро и других общественных мест – 25 гривен за час. Час парковки в спальных районах стоит 5 гривен.