Плани збирати кошти з автомобілістів, які паркують машини біля свого будинку, справді існують. Проте на першому етапі мова йде лише про монетизацію ділянок відмічених знаком "платна парковка".

Якщо у майбутньому в столиці і організовуватимуть платні стоянки на прибудинкових територіях, то виключно на комунальній землі. Про це в ефірі Громадського радіо розповів Євгеній Псьол, заступник директора КП "Київтранспарксервіс".

Читайте також: В Києві братимуть гроші за парковку навіть у місцевих жителів: у центрі вартість сягне 10 700 гривень на місяць

"Київтранспарксервіс" підзвітний і підконтрольний Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА. Наразі жодної інформації стосовно облаштування парковок у дворах ми не отримували. Жодних платних парковок на прибудинкових територіях підприємство не облаштовує", — сказав Псьол.

Нагадаємо, раніше радник заступника голови КМДА Віталій Селик розповів, що у Києві стануть платними стоянки у дворах. "Купивши автомобіль, ви повинні бути готові до того, що за парковку доведеться платити. Покупка не означає, що ви автоматично отримуєте право на безкоштовне користування ділянкою території площею в 10 кв. м", - вважає Віталій Селик.

Новий тариф на паркування, який почав діяти з 1 липня, поки що стосується лише паркування на відведених місцях та стоянках позначених знаком "платна парковка": в центрі це коштує 35 гривень на годину, близько центру і біля ринків, метро та інших громадських місць — 25 гривень за годину. Година паркування в спальних районах коштує 5 гривень.