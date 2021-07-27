Навіть якщо людина живе в цьому будинку і припаркувала автівку біля свого дому на вулиці з платним паркуванням, то заплатити за стоянку доведеться. У спальному районі парковка обійдеться 1,5 тис. грн. на місяць. А якщо власник мешкає у центральній частині міста – щомісяця доведеться платити 10 700 грн.

У Києві братимуть плату за денну парковку – з 8:00 до 22:00 – на вулицях і у дворах, навіть якщо людина живе в цьому будинку. На місяць автомобілістам зі спальних районів, де вартість парковки становить 5 грн на годину, доведеться викласти понад 1500 гривень. Тим, хто мешкає у центрі столиці або на Подолі, де парковка коштує 35 грн на годину, за місяць доведеться заплатити 10 700 грн.

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Платити доведеться відповідно до тарифу, встановленому КМДА і який почав діяти з 1 липня цього року. Зокрема, парковка в центрі міста обійдеться в 35 грн за годину, поблизу центру, а також біля ринків, метро та інших громадських місць – 25 грн/год, в спальних районах – 5 грн, пишуть Вести.

Київтранспарксервіс опублікував на своєму сайті карту міста, на якій виділено місця, де безкоштовно машину вже не поставиш.

Де буде платна парковка

Деснянський район: вулиці Бальзака (уздовж лінії швидкісного трамвая), Електротехнічна, Закревського, Милославська, Радунська, вул. Кубанської України, Мілютенка, пр-т Лісовий, вул. Шолом Алейхема, Кіото, перехрестя пр-ту Ватутіна і вул. Теодора Драйзера.

Дніпровський район: вул. Миропільська, бул. Перова, вулиці Райдужна, Сулеймана Стальського, Вершигори, Райдужна, Братиславська, бул. Верховної Ради, вул. Будівельників, Березняківська, пр-т Броварський (біля ринку "Лісовий"), бул. Шамо (цілком і з двох сторін), вулиці Ентузіастів, Алма-Атинська.

Дарницький район: вулиці Урлівська, Анни Ахматової, Олени Пчілки, Колекторна, пр-т Бажана, вулиці Ревуцького, Ващенко, Драгоманова, пр-т Григоренко.

Подільський район: майже весь старий Поділ, вул. Василя Порика.

Шевченківський район: майже весь центр, вулиці Зоологічна, Олеся Гончара, Бульварно-Кудрявська, Винниченко, Володимирська, Стрітенська, Львівська, Рейтарська, Ярославів Вал, Вознесенський узвіз, вулиці Лисенка, Богдана Хмельницького, Франко, Пушкінська, Терещенківська, Хрещатик, 15, все вулиці, що відходять від Майдану.

Печерський район: вулиці Михайла Задніпровського, Дарвіна, Басейна, пр-т Лесі Українки, вул. Мечникова, вулиці, що відходять від Майдану в сторону Печерська.

Оболонський район: пр-т Оболонський, вулиці Героїв Дніпра, Дубровицька, Прирічна, Автозаводська.

Святошинський район: Кільцева дорога, пр-т Леся Курбаса, пр-т Королева, вул. Сім'ї Сосніних.

Солом'янський район: пр-т Повітрофлотський, вул. Пулюя.

Голосіївський район: вул. Академіка Заболотного, Столичне шосе, пр-т Глушкова, вулиці Дмитра Луценка, Маршала Конєва, пр-т Академіка Глушкова.

Радник заступника голови КМДА Віталій Селик розповів, що зараз міські служби розмічають і нумерують місця під парковку. А також почали встановлювати інформаційні таблички, на яких буде вказано тариф і QR-код для переходу до оплати.

"Купивши автомобіль, ви повинні бути готові до того, що за парковку доведеться платити. Покупка не означає, що ви автоматично отримуєте право на безкоштовне користування ділянкою території площею в 10 кв. М. МАФи і власники рекламних конструкцій за такі ж ділянки платять. Ще при СРСР купили автомобіль повинні були подбати про гаражі. А в інших країнах взагалі – якщо у тебе немає індивідуального приватного місця для автомобіля, то ти не маєш права купувати авто", – говорить Селик.

Як заплатити за паркування

"Оплата паркування відбувається через додаток "Київ цифровий". Його потрібно завантажити на смартфон, прив'язавши банківську карту, Apple Pay або Google Pay. Потім завантажити паркувальну карту, ввести номер свого автомобіля. Паркувальний майданчик підтягується автоматично, завдяки системі GPS. Коли їдете, потрібно натиснути в додатку кнопку "Завершити парковку". І з вас знімають гроші. Паркоматів на денних стоянках поки не буде", — розповів Селік.

Також можна розрахуватися через Приват 24, Easy Pay або через Інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. готівкою оплатити парковку можна виключно в терміналі Easy Pay.

За несплату — штраф у двадцятикратному розмірі вартості години паркування. Тобто в спальному районі це 100 грн, а в центрі — 700 грн.

Селік також пояснив, що земля в місті — муніципальна, а значить влада має право встановлювати там шлагбауми і брати оплату. Виняток – якщо прибудинкова територія оформлена на ОСББ або ЖБК, є акт на право власності. У цьому випадку цей будинок має право самостійно вирішувати, кому давати першочергове право ставити на ній свій автомобіль.

Кияни, у яких є автомобіль, ставляться до ідеї влади дуже негативно. Деякі вважають, що, щоби не платити, люди просто будуть переганяти машини в інші місця, а ввечері, коли безкоштовно, ставити назад.

"Я працюю вдома, а значить, і машина стоїть біля будинку. На добу буде виходити 70 грн. А якщо помножити на 22 робочих дні (у вихідні парковка безплатна, — ред.), то виходить понад 1500 грн. Це дорого", - каже житель спального району міста Олександр. Якщо водій мешкає в центральній частині міста, де стоянка коштує 35 грн. на годину, щомісяця йому доведеться платити 10 700 грн.