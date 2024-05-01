Стартовали продажи маленького электрического автомобиля FAW Bestune Pony. Всего предлагается три версии новинки по цене от 28 900 до 34 900 юаней ($4000 - 4800).

Новый автомобиль позиционируется как трехдверный четырехместный электромобиль. Он будет оснащен синхронным двигателем на постоянных магнитах мощностью 20 кВт (27 л.с.). Что касается размеров кузова, то его длина, ширина и высота составляют соответственно 3000/1510/1630 мм, а колесная база – 1953 мм. Дальность хода 120-170 км в зависимости от версии.

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Что касается внешнего вида, Pony доступен в шести различных контрастных цветах кузова, что обеспечивает персонализированный выбор. В передней части автомобиля отсутствуют решетки радиатора, а под новым логотипом расположен зарядный порт. Более дорогие комплектации будут оснащены светодиодными источниками света.

Кузов нового автомобиля имеет трехдверную и четырехместную компоновку, размер задних дверей не очень большой. Сообщается, что Pony предлагает в общей сложности 6 цветов.

Интерьер, автомобиля относительно простой, панель приборов с ЖК-дисплеем. В общем салона похож на игровой. FAW Bestune Pony предлагает 5 вариантов интерьера.

Что касается комплектации, все новые автомобили в стандартной комплектации оснащены подушками безопасности для водителя, передними и задними ремнями безопасности. Автомобиль имеет радио, USB-музыку, Bluetooth и другие функции.

В то же время более дорогие комплектации имеют 7-дюймовый экран панели приборов и камеру заднего хода. Мультимедиа также поддерживает дистанционное управление программой мобильного телефона, которая может реализовать функции дистанционной разблокировки и дистанционного поиска автомобиля.

Pony оснащен одним двигателем с максимальной мощностью 20 киловатт и максимальным крутящим моментом 85 Н-м. литий-железо-фосфатным аккумулятором и имеет запас хода на электричестве 122 км/м или 170 км в зависимости от комплектации. Поддерживает два режима езды: "спортивный" и экономный.