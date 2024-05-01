Стартував продаж маленького електричного автомобіля FAW Bestune Pony. Загалом пропонується три версії новинки за ціною від 28 900 до 34 900 юанів ($4000 – 4800).

Новий автомобіль позиціонується як тридверний чотиримісний електромобіль. Він буде оснащений синхронним двигуном на постійних магнітах потужністю 20 кВт (27 к.с.). Що стосується розмірів кузова, то його довжина, ширина і висота становлять відповідно 3000/1510/1630 мм, а колісна база – 1953 мм. Дальність ходу 120-170 км залежно від версії.

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Що стосується зовнішнього вигляду, Pony доступний у шести різноманітних контрастних кольорах кузова, що забезпечує персоналізований вибір. У передній частині автомобіля відсутні решітки радіатора, а під новим логотипом розташований зарядний порт. Дорожчі комплектації будуть оснащені світлодіодними джерелами світла.

Кузов нового автомобіля має тридверну і чотиримісну компоновку, розмір задніх дверей не дуже великий. Повідомляється, що Pony пропонує в цілому 6 кольорів.

Інтер'єр, автомобіля відносно простий, панель приладів з РК-дисплеєм. Загалом салону схожий на ігровий. FAW Bestune Pony пропонує 5 варіантів інтер’єру.

Що стосується комплектації, всі нові автомобілі в стандартній комплектації оснащені подушками безпеки для водія, передніми та задніми ременями безпеки. Автомобіль має радіо, USB-музику, Bluetooth та інші функції.

Водночас дорожчі комплектації мають 7-дюймовий екран панелі приладів і камеру заднього ходу. Мультимедіа також підтримує дистанційне керування програмою мобільного телефону, яка може реалізувати функції дистанційного розблокування та дистанційного пошуку автомобіля.

Pony оснащений одним двигуном з максимальною потужністю 20 кіловат і максимальним крутним моментом 85 Н·м. літій-залізо-фосфатним акумулятором і має запас ходу на електриці 122 км/м або 170 км залежно від комплектації. Підтримує два режими їзди: “спортивний” і економний.