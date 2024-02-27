Китайці побудували плюшевий електромобіль з вухами та волохатими колесами. Під шаром плюшу ховається Wuling Bingo – бюджетна «електричка» вартістю близько 10 тисяч доларів.

М’яким матеріалом тут покритий не тільки кузов, а й навіть колісні диски, а на даху красується пара круглих вух як у Мікі Мауса. Оздоблення салону теж плюшеве – штучне хутро тут всюди, на сидіннях, дверних панелях і на кермі. Все витримано у пастельних відтінках рожевого, жовтого та блакитного.

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Цей автомобіль існує не тільки на рендерах, а й у реальності: ще місяць тому плюшевий шоу-кар, який отримав назву Wuling Bingo Mickey, став частиною експозиції в одному з торгових центрів у Китаї. Але у продажу він, на жаль (чи на щастя), не з’явиться. Зате для Bingo доступний опційний пакет Mickey Dream вартістю 300 доларів, який передбачає декор у стилі головного персонажа Діснея, але без плюшу та вух.

Сам Bingo – це електричний хетчбек довжиною менш ніж чотири метри, у нього світлодіодна оптика, цифрова панель приладів, об’єднана в єдиний кластер з екраном мультимедійної системи та 15-дюймові диски.

Базова версія оснащується літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 30 або 50 кВт-год, запас ходу залежно від версії варіюється від 203 до 410 кілометрів. А рух Bingo приводить 41-сильний електродвигун, встановлений на передній осі.