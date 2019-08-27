Активисты движения "ЗупиниЛося" на улице Гната Хоткевича возле метро "Черниговская" зафиксировали настоящий беспредел.

На этой улице ездить по тротуарам – норма. Так же, как и передвигаться по встречной полосе. А если пешеходы решатся ходить по тротуару, их могут не только обматерить, но и вытянуть пистолет. Да, это не центр Киева, а промзона, на которой водители считают, что на нее правила дорожного движения не распространяются. Однако кроме активистов "ЗупиниЛося", здесь иногда появляется и полиция...

Как ездят по тротуарам на ул. Хоткевича:

Напомним, что водитель припарковался в бассейне спорткомплекса.