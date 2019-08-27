Активісти руху "ЗупиниЛося" на вулиці Гната Хоткевича поблизу метро "Чернігівська" зафіксували справжнє беззаконня.

На цій вулиці їздити тротуарами – норма. Так само, як ї пересуватись зустрічною смугою. А якщо пішоходи наважаться ходити тротуаром, їх можуть не лише обматюкати, але й витягнути пістолет. Так, це не центр Києва, а промзона, на якій водії вважають, що на неї правила дорожнього руху не розповсюджуються. Однак окрім активістів "ЗупиниЛося", тут деколи з'являється і поліція…

Як їздять тротуарами на вул. Г. Хоткевича:

Нагадаємо, що водій припаркувався у басейні спорткомплексу.