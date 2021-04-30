Производство электрокаров обещают наладить в Ливане до конца года, с объемом производства в 10 тысяч машин в год. На рынке купе Quds Rise должно появиться в следующем году с ценником около 30 тысяч долларов.

Ливанский электрический спорткар Electra Quds Rise выглядит несколько неуклюже, из-за своих нетипичных пропорций – он узкий и высокий, а передняя часть, профиль и корма кажутся элементами трех различных автомобилей. Однако фирма EV Electra возлагает на этот автомобиль большие надежды и обещает вывести машину на рынок в следующем году.

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Самим своим названием электрический спорткар способен привлечь внимание в своем регионе – Quds является отсылкой к арабскому наименованию Иерусалима Аль-Кудс. Древний город является священным для трех крупнейших авраамических религий мира – иудаизма, христианства и ислама, а Ливан – арабская страна с религиознім разнообразием. Кроме того, фальш-решетка радиатора Quds Rise, по форме напоминает фирменную деталь Bugatti, на самом деле воплощает Купол Скалы – мусульманскую святыню и один из ранних памятников исламской архитектуры, который находится в Иерусалиме.

Фото: EV Electra Quds Rise / EV Electra

Автомобиль представили публике в Бейруте, столице Ливана. Электрокар Quds Rise полностью сконструирован и построен внутри страны силами компании EV Electra. Это частная фирма, основанная четыре года назад палестинским бизнесменом ливанского происхождения Джихадом Мухаммедом. Компания имеет подразделения или представительства в Лондоне, Монреале и Ларнаке. Сейчас в штате EV Electra числится около 300 сотрудников, в основном инженеров из Палестины и Ливана.

Quds Rise приводит в движение один задний электромотор на 160 лошадиных сил, который питается от тяговой батареи на 50 киловатт-часов. 1100-килограммовый спорткар ускоряется с места до сотни за 5 секунд и может преодолевать на полном заряде до 450 километров, сообщает производитель. Максимальная скорость составляет 165 километров в час.

Внутри есть два кресла и чистый интерьер с сенсорным планшетом в центре, его диагональ составляет 15,9 дюйма. Шасси изготовлено из алюминия, внешние панели – из стеклопластика. Колеса – 18-дюймовые. На выбор покупателям предложат семь цветов кузова и шесть вариантов отделке интерьера.

Фото: інші моделі EV Electra / EV Electra

Вслед за Electra Quds Rise должно выйти еще две модели с похожим дизайном – спорткары Electra Quds E.E (четырехместное купе, цена около 70 тысяч долларов) и Electra Quds Nostrum E.E, а также седан Capital ES и и таксомотор eCab. А уже сейчас дилер EV Electra в Германии предлагает таинственный кроссовер Suvectra с полным приводом, разгоном до сотни за 9,6 секунды и запасом хода в 520 километров.