Виробництво електрокарів обіцяють налагодити в Лівані до кінця року, з обсягом виробництва у 10 тисяч машин на рік. На ринку купе Quds Rise повинну з'явитись наступного року з цінником близько 30 тисяч доларів.

Ліванський електричний спорткар Electra Quds Rise виглядає дещо незграбно, через свої нетипові пропорції – він вузький і високий, а передня частина, профіль і корма здаються елементами трьох різних автомобілів. Однак фірма EV Electra покладає на цей автомобіль великі надії і обіцяє вивести машину на ринок вже наступного року.

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Самою своєю назвою електричний спорткар здатен привернути увагу у своєму регіоні – Quds є відсилкою до арабської назви Єрусалиму Аль-Кудс. Древнє місто є священним для трьох найбільших авраамічних релігій світу – іудаїзму, християнства та ісламу, а Ліван, як арабська країна з релігійною різноманітністю. Крім того, фальш-решітка радіатора Quds Rise, що за формою нагадує фірмову деталь Bugatti, насправді втілює Купол Скелі – мусульманську святиню і одну з ранніх пам'яток ісламської архітектури, що знаходиться в Єрусалимі.

Фото: EV Electra Quds Rise / EV Electra

Автомобіль презентували публіці у Бейруті, столиці Лівану. Електрокар Quds Rise повністю сконструйований і побудований всередині країни силами компанії EV Electra. Це приватна фірма, заснована чотири роки тому палестинським бізнесменом ліванського походження Джихадом Мухаммедом. Компанія має підрозділи чи представництва у Лондоні, Монреалі і Ларнаці. Зараз в штаті EV Electra числиться близько 300 співробітників, в основному інженерів з Палестини і Лівану.



Quds Rise приводить у рух один задній електромотор на 160 кінських сил, який живиться від тягової батареї на 50 кіловат-годин. 1100-кілограмовий спорткар прискорюється з місця до сотні за 5 секунд і може долати на повному заряді до 450 кілометрів, повідомляє виробник. Максимальна швидкість складає 165 кілометрів на годину.

Всередині є два крісла і чистий інтер’єр з сенсорним планшетом у центрі, його діагональ становить 15,9 дюйма. Шасі виготовлено з алюмінію, зовнішні панелі – зі склопластику. Колеса – 18-дюймові. На вибір покупцям запропонують сім кольорів кузова і шість варіантів оздобленні інтер’єру.

Фото: інші моделі EV Electra / EV Electra

Слідом за Electra Quds Rise повинно вийти ще дві моделі зі схожим дизайном – спорткари Electra Quds E.E (чотиримісне купе, ціна близько 70 тисяч доларів) та Electra Quds Nostrum E.E, а також седан Capital ES и та таксомотор eCab. А вже зараз дилер EV Electra в Німеччині пропонує таємничий кросовер Suvectra з повним приводом, розгоном до сотні за 9,6 секунди і запасом ходу в 520 кілометрів.