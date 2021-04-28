Тізерне відео демонструє новинку, яку повністю розкриють 6 липня.

Lotus офіційно підтвердив, що ім'я майбутнього абсолютно нового спорткара буде Emira. До цього часу він був відомий лише під кодовою назвою Lotus Type 131, хоча в ході останньої рекламної кампанії в соцмережах виробник “приховував” слово Emira на очах у глядачів.

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“Дух і пристрасть, подаровані світові спорткарами Elise, Exige та Evora, житимуть і в новому поколінні автомобілів – таких, як абсолютно новий Lotus Emira”, – каже Метт Віндл, керуючий директор Lotus Cars.

Emira означає “командир” або “лідер” – влучна назва для нового спортивного автомобіля Lotus. Сучасна мова дизайну Lotus, натхненна електричним гіперкаром Evija.

Lotus дражнив глядачів тізерами, в яких назва Emira була зашифрована в малюнку з крапок і рисок, що зображують центральну лінію на дорозі. Ті, хто знав азбуку Морзе, могли помітити “напис” Еміра – у такий спосіб британський виробник вшановує річницю дня народження Семюеля Морзе.



Слово, що вимовляється, як “Еміра”, представлено у багатьох давніх мовах і часто перекладається як “командир” або “лідер”, оскільки цей спорткар “поведе Lotus у подорож до захоплюючого нового майбутнього”.

Всупереч припущенням ЗМІ, автомобіль не буде гібридом. Emira буде оснащена вибором двигунів внутрішнього згоряння і стане останньою моделлю марки з ДВЗ. При цьому, силовий агрегат Emira буде новим, високоефективним і високотехнологічним.

Говорячи про “Еміру”, Метт Віндл сказав: “Це найдосконаліший Lotus за покоління – ідеально сформований, складений і виконаний спортивний автомобіль. Гарні пропорції, спортивний, але з комфортом, салон, технологічний та ергономічний”.

Більш детальна інформація про Lotus Emira з’явиться 6 липня, коли британський виробник офіційно представить представить новинку у місті Гетел. Перша демонстрація публіці відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді 8–11 липня.

Фото: тізери Lotus Emira / Lotus