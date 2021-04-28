Тизерное видео демонстрирует новинку, которую полностью раскроют 6 июля.

Lotus официально подтвердил, что имя будущего абсолютно нового спорткара будет Emira. К этому времени он был известен лишь под кодовым названием Lotus Type 131, хотя в ходе последней рекламной кампании в соцсетях производитель "скрывал" слово Emira на глазах у зрителей.

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"Дух и страсть, подаренные миру спорткарами Elise, Exige и Evora, будут жить и в новом поколении автомобилей – таких, как совершенно новый Lotus Emira", – говорит Мэтт Виндл, управляющий директор Lotus Cars.

Emira означает "командир" или "лидер" – меткое название для нового спортивного автомобиля Lotus. Современный язык дизайна Lotus, вдохновлен электрическим гиперкаром Evija.

Lotus дразнил зрителей тизерами, в которых название Emira было зашифровано в рисунке из точек и черточек, изображающих центральную линию на дороге. Те, кто знал азбуку Морзе, могли заметить "надпись" Эмира – таким образом британский производитель чтит годовщину дня рождения Сэмюэля Морзе.

Слово, которое произносится, как "Эмира", представлено во многих древних языках и часто переводится как "командир" или "лидер", поскольку этот спорткар "поведет Lotus в путешествие в увлекательное новое будущее".

Вопреки предположениям СМИ, автомобиль не будет гибридом. Emira будет оснащена выбором двигателей внутреннего сгорания и станет последней моделью марки с ДВС. При этом, силовой агрегат Emira будет новым, высокоэффективным и высокотехнологичным.

Говоря о "Эмире", Мэтт Виндл сказал: "Это наиболее совершенный Lotus за поколение – идеально сформированный, составленный и выполненный спортивный автомобиль. Хорошие пропорции, спортивный, но с комфортом, салон, технологический и эргономичный".

Более подробная информация о Lotus Emira появится 6 июля, когда британский производитель официально представит новинку в городе Гетель. Первая демонстрация публике состоится на Фестивале скорости в Гудвуде 8-11 июля.

Фото: тизеры Lotus Emira / Lotus