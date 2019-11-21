Компактный кроссовер с крошечным мотором в Америке – рискованный шаг для производителя. А вот в Европе и Китае новинка, безусловно, должна прижиться. Trailblazer займет свое место между Trax и Equinox.

Chevrolet Trailblazer заявлен, как модель 2021 года, однако в автосалонах американских дилеров марки появится уже весной 2020 года.

Также интересно: Электро-кроссовер Ford Mustang Mach-E представлен официально: характеристики, цены, фото, видео

Подобно остальным современным внедорожникам Chevrolet, новый Trailblazer имеет смелый и несколько агрессивный вид спереди и спортивный дизайн задней части. Комплектация ACTIV усиливает спортивный стиль с двухцветной окраской кузова, другими бамперами и двойным выхлопом, а также спортивными шинами и настройками подвески. Еще больше “спорта” обеспечит набор компонентов RS. Trailblazer нацелен на молодежную аудиторию, а потому предложит широкие возможности персонализации, подобно компактным кроссоверам других марок.

Фото: Chevrolet Trailblazer 2021 / Chevrolet

Особенностями новой модели внутри стали "симметричная" архитектура и подлокотник с нишей объемом 4,4 литра. Набор стандартных функций безопасности и помощи водителю включает:

Предупреждение о столкновении спереди;

Автоматическое экстренное торможение;

Предотвращение наезда на пешеходов;

Фары IntelliBeam (автоматическая дальний свет);

Автоматический возврат при отъезде из полосы движения;

Камера заднего вида;

Напоминание о людях или вещах на заднем сидении;

Поддержка фирменного ассистанса OnStar.

Дополнительные функции активной безопасности и помощи водителю включают:

Адаптивный круиз-контроль;

Ассистент парковки задним ходом;

Извещение об изменении полосы движения с предупреждением о боковой слепой зоне;

Предупреждение о перекрестном движении сзади;

HD камера заднего вида.

Trailblazer будет доступен с двумя вариантами двигателя. Оба – трёхцилиндровые турбомоторы объемом 1,2 и 1,3 литра. Первый имеет производительность в 137 л.с., а второй – 155 и может сочетаться с полноприводной трансмиссией.

Прайс еще не объявлен, "Шеви" лишь отмечает, что Trailblazer 2021 будет стоить меньше 20 тысяч долларов. Ожидается, что Trailblazer прибудет в американские салоны весной 2020 года. Ближе к тому времени будут обнародованы детали о комплектации и цены.

Также интересно: Гибридный Toyota RAV4 2020 оказался неожиданно мощным и быстрым