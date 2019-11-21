Компактний кросовер з крихітним мотором в Америці – ризикований крок для виробника. А от у Європі та Китаї новинка, безумовно, має прижитись. Trailblazer займе своє місце між Trax та Equinox.

Chevrolet Trailblazer заявлений, як модель 2021 року, однак в автосалнах американських дилерів марки з’явиться вже навесні 2020 року.

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Подібно до решти сучасних позашляховиків Chevrolet, новий Trailblazer має сміливий і дещо агресивний вигляд спереду та спортивний дизайн задньої частини. Комплектація ACTIV підсилює спортивний стиль з двотоновим забарвленням кузову, іншими бамперами та подвійним вихлопом, а також спортивними шинами і налаштуваннями підвіски. Ще більше “спорту” забезпечить набір компонентів RS. Trailblazer націлений на молодіжну аудиторію, а тому запропонує широкі можливості персоналізації, подібно до компактних кросоверів інших марок.

Фото: Chevrolet Trailblazer 2021 / Chevrolet

Особливостями нової моделі всередині стали “симетрична” архітектура та підлокітник з нішею об’ємом 4,4літри. Набір стандартних функцій безпеки та допомоги водію включає:

Попередження про зіткнення спереду;

Автоматичне екстрене гальмування;

Запобігання наїзду на пішоходів;

Фари IntelliBeam (автоматичне дальнє світло);

Автоматичне повернення при від'їзді зі смуги руху;

Камера заднього бачення;

Нагадування про людей чи речі на задньому сидінні;

Підтримка фірмового асистансу OnStar.

Додаткові додаткові функції активної безпеки та допомоги водієві включають:

Адаптивний круїз-контроль;

Асистент паркування заднім ходом;

Сповіщення про зміну смуги руху з попередженням про бічну сліпу зону;

Попередження про перехресний рух ззаду;

HD камера заднього виду.

Trailblazer буде доступний з двома варіантами двигуна. Обидва – трициліндрові турбомотори об’ємом 1,2 та 1,3 літра. Перший має продуктивність у 137 к.с., а другий – 155 і може поєднуватись з повнопривідною трансмісією.

Прайс ще не оголошений, “Шеві” лише зазначає, що Trailblazer 2021 коштуватиме менше 20 тисяч доларів. Очікується, що Trailblazer прибуде до американських салонів навесні 2020 року. Ближче до того часу будуть оприлюднені деталі про комплектації та ціни.

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