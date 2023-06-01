В мае украинцы приобрели более 5 тысяч новых автомобилей.
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
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В то же время, от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 39%.
По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке почти не изменилась.
- Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 861 шт.
- На втором месте остается Renault – 501 шт.
- Третий результат у Volkswagen – 446 шт.
- Также в ТОП-5 мая попали Hyundai (347 шт.) и BMW (344 шт.).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, избравший 472 покупателя.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022г.