МИД поддерживает идею продвижения украинского лития среди производителей электрокаров

Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник считает, что в случае продвижения идеи по использованию украинского лития для производства батарей ею можно заинтересовать многих производителей электромобилей.

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Об этом Сеник заявил в интервью Укринформу в ответ на вопрос, насколько серьезно можно воспринимать идею заинтересовать Илона Маска украинским литием. "Абсолютно серьезно! В Украине действительно есть залежи лития, и я считаю, что им можно заинтересовать не только Илона Маска – ведь не только он производит электромобили с использованием лития для аккумуляторов. Я думаю, что этим надо заниматься", – сказал дипломат.

Он проинформировал, что основной статьей нашего товарного экспорта в Соединенные Штаты на данный момент является металлургия – она составляет около двух третей от всего объема, далее идет агросектор – около 12 процентов.

"Если говорить об услугах, то Украина их продает в США даже больше, чем товаров. И объемы экспорта услуг растут. Мы надеемся, что одновременно с выходом Украины на новые рынки будет постепенно меняться и структура нашего экспорта в США, в частности, будет расширяться ассортимент товаров с добавленной стоимостью", – спрогнозировал дипломат.

По оценкам бывшего председателя Государственной службы геологии и недр, ресурсная база Украины по лития превышает 500 000 тонн - но эти показатели неофициальные. Нынешнее руководство Государственной службы геологии и недр об объемах запасов лития не говорит, поскольку эта информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

Напомним, что заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ТСН.ua высказал мнение, что основателю космической компании SpaceX, американскому изобретателю и бизнесмену Илону Маску могла бы быть интересна Украина, в частности, на залежи лития.